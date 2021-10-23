Ракеты класса "земля – земля" уже вскоре могут усилить мощь украинской армии. Накануне британское издание The Times сообщило, что Украина ведет с Великобританией переговоры о покупке именно таких ракет для кораблей и самолетов.

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Разработанные компанией MBDA UK, крупнейшим производителем ракет в Европе, они могут поражать "рой" целей одновременно. А еще – использоваться против целей как на море, так и на суше.

Кроме того, две страны обсуждают и поставки ракет Brimstone класса "воздух – земля" для украинских самолетов. Такие ракеты могут поражать небольшие быстродвижущиеся цели, а применяют их на британских истребителях RAF.

Сейчас такая помощь от Британии особенно важна для Украины, так как РФ не оставляет мысли об очередной попытке интервенции на территорию Украины.

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Кроме того, на фоне нынешнего газового кризиса в Европе Москва может захотеть провести зимнюю военную операцию, которая лишь приведет к эскалации конфликта на Донбассе, а также будет иметь непредсказуемы последствия для безопасности всей Европы.

Именно поэтому важно, что Британия продолжает систематически помогать Украине не только в вопросах приведения украинской армии к стандартам НАТО, но и также с усилением боеспособности для борьбы с агрессией РФ на Донбассе.