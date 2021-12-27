Такое заявление озвучил замглавы российского минобороны Александр Фомин. Он обвинил Запад в том, что тот якобы спровоцировал кризис в Украине.

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По словам Фомина, НАТО якобы поэтому прекратил взаимодействие с Россией.

НАТО перешли к практике прямых провокаций, направленных с высоким риском перерастания в военное противостояние,

– добавил Фомин.

Он продолжил традиционную риторику России о якобы "государственном перевороте" в Украине, который "поддержали власти США".

Что этому предшествовало

В России в последнее время заявляют, что видят в НАТО угрозу для себя.

Владимир Путин требовал предоставить гарантии, что Украину не возьмут в НАТО. В Госдуме России пригрозили, что Украина может "потерять Донбасс" в случае присоединения к НАТО.

В Альянсе ответили, что будут решать это сами, никто другой не имеет права диктовать.

Затем Министерство иностранных дел России обнародовало проекты договоров, в которых требует нерасширения НАТО, а также вывод войск. В противном случае Москва угрожает войной – мол, будет защищаться от Альянса.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что 11 января представители Вашингтона и Москвы обсудят эту тему. На следующий день состоится саммит Россия – НАТО.

Кстати, украинская разведка предупреждает, что агрессор может прибегнуть к полномасштабному вторжению в январе – феврале 2021 года.

В Евросоюзе предупредили о последствиях возможного вторжения для Москвы. В Еврокомиссии говорят, что отношения России и ЕС зависят исключительно от ситуации в Украине.

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