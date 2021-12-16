Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов, Ахмед Барахоев получили по 9 лет колонии. К 8 годам лишения свободы приговорили Бараха Чемурзиева, Исмаила Нальгиева и Багаудина Хаутиева. Зарифа Саутиева получила 7,5 лет колонии.

Читайте также Начало распада России: выступление Сокурова ударило Путина в самое болезненное место

Москва предала

Судья Янис Куцуров огласил приговор. Государственные обвинители – Тимур Золотовский и Дмитрий Хандогий могут быть довольны – они запрашивали именно такие сроки.

Этих людей суд признал виновными в экстремизме, но вина их только в том, что они призвали свой народ не соглашаться на заведомо нечестный обмен землями с соседней Чечней. За каждый полученный от Чечни гектар, Ингушетия отдавала 25 гектаров. Удобные земли менялись к тому же на неудобные лесные высокогорья.

Территориальные конфликты вечны. Они всегда были среди людей. И именно разрешать их без крови и насилия – высокое политическое искусство. Оба государства в составе России – Чечня и Ингушетия – в своем споре надеялись на федеральный центр. А федеральный центр не только встал целиком на одну сторону – чеченскую, но и невероятно жестоко наказал нравственных лидеров ингушского народа.

Конец Федерации

Я смотрю на лица осужденных – это светлые лица. Многие из них на скамье подсудимых погружены в молитву. На их устах улыбка мира. Осуждать таких людей русским судом в таком сложном деле, как межнациональный территориальный конфликт – значит, вбивать страшный клин в межнациональные отношения в России, не между чеченцами и ингушами, даже, а между Федеральным центром и входящими в федерацию государствами.

Теперь ингуши, да и все остальные жители России будут знать, что Москва необъективна, мстительна и равнодушна к воле небольших народов, входящих в Федерацию.

К чему оставаться в Федерации, если в ней нет справедливости? В такую несправедливую псевдофедерацию можно загнать только силой. Но грубая сила ничего не созидает прочно – скорее, разрушает.

Зачем Москва совершила это преступление против основ существования нашей многонациональной страны? Неужели ради угождения чеченскому другу Путина? Но цена таких подарков "друзьям" слишком высока. Цена их – наше государственное единство.

Новые герои

Разве если какая-то соседняя страна – Китай ли, Япония или Польша, например, захотели бы передвинуть границу России, мы бы не возмутились, не призвали бы граждан протестовать? Точно также поступили Зарифа Саутиева, Малсаг Ужахов, Муса Мальсагов, Ахмед Барахоев, Барах Чемурзиев, Исмаил Нальгиев, Багаудин Хаутиев.

Из одного уважения к естественному чувству бесценности родной земли надо было их отпустить на свободу, извиниться перед ними за их долгое задержание. Но этого не произошло.

Потому осужденные ныне моральные лидеры ингушского народа стали героями, а осудившая их федеральная власть совершила тяжкое преступление против целостности Российской Федерации.

Таков итог этого позорного судилища в Кисловодске.

Россия обвиняет украинского журналиста в экстремизме: смотрите видео