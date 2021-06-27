Сам стендапер подчеркнул, что он не является русофобом. Якобы ряд российских пропагандистских СМИ распространили фразу, вырванную из контекста.

Читайте также "Резиновая баба челлендж": россияне пробили дно и устроили заплыв на секс-куклах – видео 18+

Что комик заявил после нападения

Мирзализаде подчеркнул, что не хотел никого обидеть своей шуткой, однако получил тысячи угроз из-за нее. Он считает, что людям, которые 25 июня напали на него в Москве, заплатили.

Эта история быстро бы закончилась, если бы не сообщества, которые провоцировали людей, манипулируя их чувствами. Думайте своей головой и разбирайтесь во всем сами,

– написал комик в инстаграме.

И добавил, что за каждым источником информации обязательно кто-то стоит. Якобы эти сообщества пропагандируют ненависть, призывают к насильственным действиям и разрушают семьи.

Белорусского комика избили в Москве: видео

Российские СМИ распространяли лишь фрагмент передачи

В ответ на угрозы и обиды, которые присылали ему в личные сообщения, белорус пытался объяснить ситуацию и рассказать, что на самом деле происходило в передаче. Для этого он распространял полное видео выступления, а не минутную версию, которую активно распространяли в сети. После этого собеседники соглашались с комиком и извинялись за свою крайне эмоциональную реакцию.

Мирзализаде показал, как общался с хейтерами. Чтобы просмотреть соответствующие видео, листайте карусель в его заметке вправо (ниже).

Чего касалась скандальная шутка

Она прозвучала в телепередаче "Разгоны". Стендапер объяснял, что человеку южного происхождения обычно непросто арендовать квартиру в столице России. Он вспоминает момент, когда ему удалось снять квартиру, но обнаружил там матрас, испачканный фекалиями. "Матрас очень даже русский. Я его выбрасывал, он был в дерьме. Если что, предыдущие наниматели были русскими. Видимо, русские обмазываются дерьмом и ложатся спать", – пошутил он. При этом, публика положительно реагировала на такие высказывания.

Как пошутил Мирзализаде: смотрите видео после 37:24