Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью. Следователи уже открыли уголовное дело по статье об убийстве по неосторожности.
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Мальчик сказал, что идет "пить воду"
Инцидент произошел 10 июля на улице Левобережной. Правоохранители выяснили, что в момент трагедии в квартире находились мать и бабушка детей. Мать как раз пошла в душ.
Девочка спала в кроватке на кухне. Ее брат пошел туда, сказав, что идет "попить воды". После этого он выбросил новорожденную сестру из окна.
Родные заметили, что ребенок пропал и начали бить тревогу. Посмотрев в окно, увидели трагическую картину. Мать побежала вниз и забрала тело, не дожидаясь приезда полиции и медиков.
Жуткий случай под Днепром
- Ранее в Каменском Днепропетровской области малолетняя девочка выпала из окна второго этажа. Ребенок получил значительные травмы.
- СМИ сообщили, что 2-летняя девочка оперлась на москитную сетку, но та ее не выдержала. Дома с девочкой в это время была только бабушка.