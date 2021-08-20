Официальной причиной смерти Оксенрайтера назвали "сердечный приступ". Добавим, что немецкий праворадикал сбежал в Москву в 2019 году.

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До этого прокуратура Германии открыла против него уголовное дело. Кроме того, после оккупации Россией части Донбасса в 2014 году он участвовал в роли так называемого "наблюдателя" на местных псевдовыборах.

Подробнее о поджоге Венгерского дома на Закарпатье

Оксенрайтер тогда был помощником депутата Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Маркуса Фронмайера. О его причастности к нападению на Венгерский дом рассказал во время суда в Кракове один из его участников Михал Прокопович.

По словам Прокоповича, Оксенрайтер заплатил за поджог здания 1 500 евро. Целью была дискредитация Украины и дестабилизация социально-политической ситуации на Закарпатье, где проживают несколько десятков тысяч этнических венгров.

Чтобы обвинить в атаке украинских националистов, злоумышленники разрисовали фасад здания их символикой.

Всего за этим делом проходили 3 фигуранты. Разоблачить провокаторов удалось благодаря камерам наблюдения, зафиксировавшим подготовку к преступлению.

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Атака на офис венгров на Закарпатье: главное

В ночь на 4 февраля 2018 года неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Закарпатского союза венгров в Ужгороде. В результате было повреждено первое внешнее окно и обгорела оконная рама.

Через некоторое время, в ночь на 27 февраля, произошло второе нападение. Тогда на подоконник здания неизвестный заложил взрывчатку. Следствием стали взрыв и пожар. К счастью, никто не пострадал.

Подозреваемых как в первом, так и во втором нападениях задержали. По словам тогдашнего председателя Нацполиции Сергея Князева, предполагаемый организатор нападений – иностранец, который находился в розыске.

Кроме того, в Ужгороде планировали еще одну провокацию – мобилизацию так называемых представителей венгерской диаспоры. На массовом собрании они должны были призвать к оказанию венграм Закарпатья автономии из-за якобы притеснений со стороны украинской власти. Речь идет о языковой статье образовательной реформы.