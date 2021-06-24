На обнародованных в сети кадрах видно, как 4 ребят идут по улице и выкрикивают расистские кричалки.
Важно Россия по своей сути колониальная держава, – Казанский
И вдруг на них набросились прохожие. После словесной перепалки началась драка. Мужчины сражались не только руками, но и наносили удары ногами. В конце концов у одного из скинхедов оказался пистолет.
Драка продолжалась довольно долго. Большинство прохожих не лезли разнимать парней, ведь боялись попасть под горячую руку.
В российских ведомствах пока никак не прокомментировали инцидент.
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