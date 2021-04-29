В Москве взяли под стражу бывшего советника Азарова Игоря Сосновского
Пресненский суд Москвы 29 апреля взял под стражу бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова. Игоря Сосновского обвиняют в попытке мошенничества.
Источник:ТАСС
Сосновского обвиняют в попытке мошенничества в особо крупных размерах. Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу.
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Сосновский будет под стражей до 27 июня
Суд к этому прислушался и бывший советник Азарова будет в СИЗО до 27 июня 2021.
Однако ранее СМИ сообщали, что Сосновский предложил бывшему гендиректору "Рейлтрансхолдинга" Сергею Шпаку посодействовать в снятии его с международного розыска. Экс-советник Азарова уверял, что имеет связи в российских спецслужбах.
Сосновский хотел за свои услуги 5 миллионов долларов
За 5 миллионов долларов подозреваемый обещал написать письмо от директора ФСБ главе МВД России. После этого дело против Шпака за растрату средств якобы должны были закрыть. В противном случае Сосновский угрожал экс-гендиректору экстрадицией из Украины в Россию.
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