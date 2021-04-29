Пресненский суд Москвы 29 апреля взял под стражу бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова. Игоря Сосновского обвиняют в попытке мошенничества.

Сосновского обвиняют в попытке мошенничества в особо крупных размерах. Следователь ходатайствовал о заключении подозреваемого под стражу.

​К теме Как Янукович убегал из Украины в 2014 году и какие события это сопровождали: версия Азарова

Сосновский будет под стражей до 27 июня

Суд к этому прислушался и бывший советник Азарова будет в СИЗО до 27 июня 2021.

Однако ранее СМИ сообщали, что Сосновский предложил бывшему гендиректору "Рейлтрансхолдинга" Сергею Шпаку посодействовать в снятии его с международного розыска. Экс-советник Азарова уверял, что имеет связи в российских спецслужбах.

Сосновский хотел за свои услуги 5 миллионов долларов

За 5 миллионов долларов подозреваемый обещал написать письмо от директора ФСБ главе МВД России. После этого дело против Шпака за растрату средств якобы должны были закрыть. В противном случае Сосновский угрожал экс-гендиректору экстрадицией из Украины в Россию.

​Читайте также СНБО ввел санкции по Януковичу, Азарову и ряду экс-чиновников

Обратите внимание! Сосновского задержали в одном из московских ресторанов 27 апреля.