Полицейские, по информации российских СМИ, собирались провести "осмотр места происшествия" в помещении "Мемориала". Впоследствии они заявили об изъятии техники.

Обратите внимание Истерика от Москвы: в России хотят закрыть DW и заблокировать YouTube

Изъяли систему охранной сигнализации

В то же время в здание отказались пропустить адвокатов. Юрист "Мемориала" Наталья Морозова сообщила, что полиция ждет "подкрепления", чтобы изымать технику.

Позже появилась информация, что в офис "Мемориала" приехали работники аварийной службы, после приезда которых полицейские начали изымать технику – систему охранной сигнализации под видом видеорегистраторов.

Юрист "Мемориала" Ирина Кутилова пояснила, что формально отключение сигнализации – это нарушение промышленной безопасности, что предполагает опечатывание здания.

К теме Режиссер фильма "Цена правды": Работа над лентой меня разозлила

Что этому предшествовало

Во время показа фильма Агнешки Холланд "Гарет Джонс" в офисе "Мемориала" совершили нападение несколько десятков человек. Неизвестные в масках ворвались в зал примерно через 10 минут после начала фильма и приказали всем лежать.

Люди в масках вышли на сцену у киноэкрана и скандировали: "Позор" и "Не забудем, не простим". До приезда полиции задержали трех человек. Информации о нападавших и их мотивах пока нет.

Справка. Фильм "Гарет Джонс" (в украинском прокате – "Цена правды") повествует о британском журналисте, который приехал в СССР и стал свидетелем Голодомора на территории Украины.

Что известно о "Мемориале"