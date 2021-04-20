В 1961 году китайское правительство приобрело советские лицензии на производство истребителя МиГ-21Ф-13 и турбореактивного двигателя Р-НФ-300. Но вскоре из-за обострения с Пекином Москва отозвала документы, прекратив научно-техническое сотрудничество. Далее читайте на языке оригинала.

Цей приклад рельєфно випинається у конфліктній ситуації навколо "Мотор-Січі". Україна наразі – у становищі СРСР, який припиняв військово-технічну співпрацю із Китаєм. Офіційний Київ шукає можливість зберегти контроль за важливим для себе підприємством. Усвідомлюючи, що воно продане китайцям. Для нас принципово не посилити ворога – РФ, а також врахувати застереження США – стратегічного союзника.

До теми Завод розбрату: чому Україна вирішила націоналізувати "Мотор Січ"

Згаданий історичний кейс, як і сотні інших, засвідчує вправність Китаю у промисловому шпіонажі. Є висока імовірність, що там мають усе необхідне для розгортання за деякий час власного виробництва на основі технологій "Мотор-Січі". Наш технологічний супровід прискорить ці процеси, але й його відсутність, напевно, їх не зупинить.

Це усвідомлення створює певну площину для порозуміння України з китайцями. Нам принципово лишити "Мотор-Січ" у власності своєї держави і благословити китайців здобувати омріяну мету власним шляхом. Який буде довшим, аніж за технологічними "лекалами" українців. Але через це росіяни певний час гарантовано не подолають власну проблему нестачі авіадвигунів.

Якщо ця дещо конспірологічна версія, має ґрунт, (а виглядає саме так), то Україна мусить вдатися до кулуарного і публічного позиціонування. Необхідно озвучити свої інтереси і червоні лінії, за які вона не вийде. Які полягають у збереженні визначального впливу на діяльність заводу.

Червоною лінією є ризики євроатлантичної інтеграції України від українсько-китайського партнерства навколо "Мотор-Січі". Адже китайська Skyrizon потрапила в американський список компаній, що діють в інтересах армії КНР, лише після набуття акцій запорізького заводу. Саме мілітарно-технологічний маркер українського концерну став для США визначальним. Відтак, Україну побічно визнано країною, дотичною до військової стратегії Китаю. Це – ризик припинення усіх програми інтеграції до НАТО і втрати перспектив членства в Альянсі. Годі казати, що це означає в умовах зірваної остаточно кремлівської башти.

До теми Історія з "Мотор Січ" не вплине на відносини з Китаєм

Розлучення з китайськими акціонерами "Мотор-Січі" нівелює для України згаданий ризик. І це змушує Київ шукати для Піднебесної додаткові аргументи. Одним із них може стати право власності державного КБ "Івченко-Прогрес" на усю конструкторську документацію і патенти, які використовує "Мотор-Січ". Свого часу її ексвласник Богуслаєв незбагненним чином отримав ці папери у безкоштовну оренду на 60 років. Вони не могли бути предметом його угоди з китайцями.

Тож Україна має ставити питання руба і офіційно відкликати ці папери, якщо їх було надано. Відсутність технічної документації (навіть формальна) не дозволить китайській стороні організовувати законне серійне виробництво. Хоч у Запоріжжі, хоч у Чунцині. Це ускладнить, а, може, й упередить співпрацю Пекіна і Москви щодо трансферу українських технологій та готової продукції.

Визначальним є аргумент наявності гострого військового конфлікту між Україною і РФ. Ми не можемо посилювати ворога та послаблювати себе. А відтак – маємо право на неоднозначні чи неприємні для інвесторів рішення. "Мотор-Січ" – учасник стратегічної для України програми крилатої ракети "Нептун". Її наявність – ключовий фактор стримування щодо агресії РФ.

Зрештою, держава має засвідчити й реальну зацікавленість у розвитку підприємства. Зокрема, знайти у щільній адженді РНБО вільну п'ятницю і розглянути питання завантаження заводу замовленнями у рамках ДОЗ. І, аби не збиратися двічі, – реанімувати програму "Національний вертоліт України". Ці рішення стали би публічними маркерами державної політики у питанні "Мотор-Січ".

Окремий напрямок – пошук іноземного партнера, який би запропонував ринок, альтернативний китайському, для продукції "Мотор-Січі". Таким наразі може бути тільки Туреччина. Вона є членом НАТО і зацікавлена у технологіях МС. Вже лунала інформація про можливі переговори Зеленського та Ердогана із цього питання.

Україна та Туреччина активно співпрацюють у воєнній сфері / Фото – Офіс Президента України

Інтерес Анкари підтверджує угода ще від 2019 року між Укрспецекспортом та Baykar Defence про налагодження в Україні спільного виробництва БПЛА Bayraktar, оснащених двигунами Мотор-Січі. Однак, вона із різних причин не реалізована. Очільнику Укроборонпрому Гусєву зрушити із місця проєкт попередників не допомогли ані регалії доктора богослов'я, ані маркетингова опція запрошеного професора університету "Нуэва-Гранада" із Колумбії.

Підводні течії скандалу з "Мотор-Січчю":

Окремий публічний кейс – протидія України діям, що порушують встановлені правила військово-технічної співпраці з метою отримання чутливих технологій. Продаж "Мотор-Січі" її ексвласником Богуслаєвим не є еталоном прозорості і правової чистоти. Тож Україна має право на принципові рішення у випадку встановлення порушень. Зокрема, і щодо кримінального переслідування Богуслаєва, який ініціював епопею МС.

Історія "Мотор-Січі" засвідчує важливість скрінінгу інвестицій у рамках військово-технічної співпраці. Визначає маркери удосконалення українського й міжнародного законодавства. Цивілізоване вирішення проблеми "Мотор-Січі" могло би стати унікальним досвідом, який дозволить надалі уникати таких порушень. Тоді світ стане більш прогнозованим.