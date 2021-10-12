"Запрет на экспорт лома необходим, все зависит лишь от того, насколько глубоко власть понимает проблему. Металлоперерабатывающая индустрия – это на самом деле крупнейшие налогоплательщики, крупнейшие работодатели. Это градообразующие предприятия", – пояснил он.

Нардеп подчеркнул тот факт, что мораторий является сверхкритичным для сохранения хотя бы какой-то еще конкурентоспособности украинской экономики в мире. А если общество хочет сохранить то, что есть – правительство должно принять решение о запрете экспорта.

Необходимо принять соответствующие меры в отношении экспортеров лома, которые работают нечестно и манипулируют экспортными ценами, подчеркнул Мовчан. К примеру, продают металлолом по 500 долларов за тонну, а декларируют, что вывезли его по 300 долларов. И напомнил, что мораторий предлагается ввести временно, а не на постоянной основе.

У нас непрогнозируемые цены на сырье в постпандемический или пандемический период. Мораторий это временная мера, к которой нормально смогут отнестись наши международные партнеры, ведь мы являемся членом ВТО. Но во время пандемии, считая количество налогов и количество рабочих мест в этой области – мы должны временно ее защитить,

– резюмировал Мовчан.

Ранее металлурги обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом временно ограничить экспорт лома. Это бы помогло не допустить остановки украинских предприятий, которые уже страдают от дефицита сырья. Впоследствии Министерство экономики опубликовало проект постановления об ограничении экспорта, но принятие проекта отсрочили по неизвестным причинам.

Народный депутат Андрей Николаенко уверен, что Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт, поскольку установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины.