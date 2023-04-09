Современный мир хочет жить свободно. Украина стоит на страже демократических ценностей и героически борется с российскими оккупантами за свою свободу и свободу всего цивилизованного мира.

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Наша общая традиция – защита родной земли

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 9 апреля, поздравил украинцев и всех христиан, которые в этот день празднуют Пасху. Глава государства отметил, что этот светлый праздник сейчас отмечают не только в городах и селах, но и на передовой.

Поздравляю братьев поляков, литовцев, латвийцев, эстонцев. Наши настоящие друзья и союзники в США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде. В Праге и Братиславе, Любляне и Загребе, Вене и Бухаресте, Мадриде и Лиссабоне, Амстердаме, Копенгагене и Брюсселе. Миллионы людей в Швеции, Финляндии, Норвегии. Всех, кто в этот день празднует Пасху в Европе, Латинской Америке, Африке, Азии и Австралии,

– добавил президент.

Как отметил Владимир Зеленский, современный мир стремится жить свободно. Цивилизованное общество ценит жизнь, уважение и равенство каждого человека.

В то же время, на страже этого мира, по словам президента, сегодня стоит Украина, которая воюет за свою землю и наши общие ценности. Хотя украинцы могут исповедовать разные религии, однако вместе верят в нечто важное – в свободу.

Президент напомнил о свободе вероисповедания в Украине. Он отметил, что несколько дней назад разделил Ифтар с мусульманами Украины.

Совсем скоро поздравит иудеев государства с завершением Песаха. А ровно через неделю – всех, кто будет праздновать Пасху 16 апреля.

Украинцев объединяет общая традиция, а именно защита родной земли. Не зависимо от того, когда и какие праздники будут отмечать разные люди, одна из дат будет общей радостью для Украины и мира.

Это День нашей Победы. Совместной. Неизбежной. Победы света, добра, справедливости, победы жизни. Всего того, что символизирует праздник Воскресения Господня,

– констатировал украинский лидер.

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Недавно президент положил начало новой традиции

Владимир Зеленский 7 апреля основал в стране новую традицию – Ифтар. "И этим мы утверждаем, что Украина ценит каждого человека, ценит каждое сообщество", – объяснил президент.

Заметьте! Ифтар – вечернее принятие пищи во время месяца Рамадан, священного для мусульман. Его обычно совершают после вечерней молитвы по местному времени. (Информация из открытых источников)

О новой традиции Зеленский объявил во время первого совместного Ифтара с военнослужащими-мусульманами, представителями дипкорпуса и меджлиса крымскотатарского народа. Он подчеркнул, что разнообразие и уважение являются частью характера независимой Украины.