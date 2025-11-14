Не стоит бояться приезда ТЦК: в Минцифры объяснили, может ли Дия отслеживать геолокацию украинцев

Часть военнообязанных в Украине избегает установки приложения Дия из-за страха перед ТЦК. Однако на самом деле сервис не отслеживает геолокацию пользователей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".

Как на самом деле работает Дия?

Ответственная за Дию заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль объяснила, что "каждый гражданин есть в реестре".

Потому что у человека есть паспорт, как минимум, какие-то другие документы. Многие люди думают, что этого нет. И якобы если загрузить Дию, тогда где-то эти записи создадутся, а не наоборот,

– рассказала она.

На самом деле Дия только подтягивает для удобства самого человека все то, что уже и так есть в различных реестрах. По словам Валерии Коваль, приложение создано для того, чтобы украинцам было проще взаимодействовать с государством.

В то же время Дия не отслеживает геолокацию человека.

Заместитель министра отметила, что некоторые военнообязанные избегают установки Дии, опасаясь приезда ТЦК, однако это не соответствует действительности.

У нас нет функционала отслеживания. Это – мифы, которые разгоняются в определенных кругах,

– подчеркнула она.

Что нового в процессе мобилизации?