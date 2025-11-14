Не варто боятися приїзду ТЦК: у Мінцифри пояснили, чи може Дія відстежувати геолокацію українців
- Застосунок Дія не відстежує геолокацію користувачів і не створює нових записів у реєстрах.
- За словами Валерії Коваль, побоювання військовозобов'язаних щодо відстеження через Дію є міфами, які не відповідають дійсності.
Частина військовозобов'язаних в Україні уникає встановлення застосунку Дія через страх перед ТЦК. Однак насправді сервіс не відстежує геолокацію користувачів.
Як насправді працює Дія?
Відповідальна за Дію заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль пояснила, що "кожен громадянин є в реєстрі".
Бо в людини є паспорт, як мінімум, якісь інші документи. Багато людей думає, що цього немає. І нібито якщо завантажити Дію, тоді десь ці записи створяться, а не навпаки,
– розповіла вона.
Насправді ж Дія лише підтягує для зручності самої людини все те, що вже й так є у різних реєстрах. За словами Валерії Коваль, застосунок створений для того, щоб українцям було простіше взаємодіяти з державою.
Водночас Дія не відстежує геолокацію людини.
Заступниця міністра зазначила, що деякі військовозобов'язані уникають встановлення Дії, побоюючись приїзду ТЦК, однак це не відповідає дійсності.
У нас немає функціоналу відстеження. Це – міфи, які розганяються в певних колах,
– підкреслила вона.
Що нового у процесі мобілізації?
Новий закон дозволяє підприємствам критично важливих галузей бронювати військовозобов'язаних працівників, навіть якщо у них є проблеми з обліком. Таке бронювання надається на термін до 45 календарних днів з моменту укладання трудового договору й не більше одного разу на рік.
Водночас роботодавці зобов'язані вести точний перелік осіб, які мають бронювання, своєчасно подавати документи до органів військового обліку та дотримуватись встановлених процедур, зокрема при звільненні працівників, які порушили правила.
З 1 листопада в Україні також діє автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Подати заяву про її отримання можна через мобільний застосунок Резерв+ або в ЦНАПі.