Укр Рус
24 Канал Новини України Не варто боятися приїзду ТЦК: у Мінцифри пояснили, чи може Дія відстежувати геолокацію українців
14 листопада, 17:58
3

Не варто боятися приїзду ТЦК: у Мінцифри пояснили, чи може Дія відстежувати геолокацію українців

Поліна Буянова
Основні тези
  • Застосунок Дія не відстежує геолокацію користувачів і не створює нових записів у реєстрах.
  • За словами Валерії Коваль, побоювання військовозобов'язаних щодо відстеження через Дію є міфами, які не відповідають дійсності.

Частина військовозобов'язаних в Україні уникає встановлення застосунку Дія через страх перед ТЦК. Однак насправді сервіс не відстежує геолокацію користувачів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

Читайте також Попередив у соцмережах, де вручають повістки: які реальні покарання за цей злочин 

Як насправді працює Дія?

Відповідальна за Дію заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль пояснила, що "кожен громадянин є в реєстрі".

Бо в людини є паспорт, як мінімум, якісь інші документи. Багато людей думає, що цього немає. І нібито якщо завантажити Дію, тоді десь ці записи створяться, а не навпаки, 
– розповіла вона.

Насправді ж Дія лише підтягує для зручності самої людини все те, що вже й так є у різних реєстрах. За словами Валерії Коваль, застосунок створений для того, щоб українцям було простіше взаємодіяти з державою.

Водночас Дія не відстежує геолокацію людини.

Заступниця міністра зазначила, що деякі військовозобов'язані уникають встановлення Дії, побоюючись приїзду ТЦК, однак це не відповідає дійсності.

У нас немає функціоналу відстеження. Це – міфи, які розганяються в певних колах, 
– підкреслила вона.

Що нового у процесі мобілізації?

  • Новий закон дозволяє підприємствам критично важливих галузей бронювати військовозобов'язаних працівників, навіть якщо у них є проблеми з обліком. Таке бронювання надається на термін до 45 календарних днів з моменту укладання трудового договору й не більше одного разу на рік.
     

  • Водночас роботодавці зобов'язані вести точний перелік осіб, які мають бронювання, своєчасно подавати документи до органів військового обліку та дотримуватись встановлених процедур, зокрема при звільненні працівників, які порушили правила.
     

  • З 1 листопада в Україні також діє автоматичне продовження відстрочки від мобілізації. Подати заяву про її отримання можна через мобільний застосунок Резерв+ або в ЦНАПі.