Политолог объяснил, почему Трамп не сделает с Путиным то же самое, что с Мадуро
- Трамп не будет применять сценарий против Путина, подобный действиям против Мадуро, из-за разного уровня рисков и статуса государства-оппонента.
- Политолог указал, что подобные действия невозможны в отношении ядерных государств, таких как Россия, Китай или Северная Корея.
После операции Соединенных Штатов против нелегитимного президента Венесуэлы Николаса Мадуро у многих появился вопрос, может ли Дональд Трамп применить аналогичный сценарий против Владимира Путина.
В эфире 24 Канала политолог Владимир Фесенко объяснил, почему это невозможно. Он также обратил внимание на более глубокую проблему современной международной политики – мир все чаще видит не силу права, а право силы.
К теме Путин хотел подло использовать ситуацию в Венесуэле на переговорах, но кое-что не учел
Почему Трамп не задержит Путина?
Президент США не будет применять к Владимиру Путину сценарий, подобный действиям против режима Николаса Мадуро в Венесуэле. Причина – принципиально другой уровень рисков и статуса государства-оппонента.
Политолог отметил, что еще в предвыборной стратегии Дональда Трампа тема Венесуэлы имела особое значение. Дело было не только в Мадуро – надо было показать силу, что именно США будут контролировать ситуацию на американском континенте.
Это был силовой, демонстративный акт. Поскольку он состоялся быстро и результативно, у Трампа возникла иллюзия, что подобные сценарии можно легко повторять,
– объяснил Фесенко.
Многие проводят параллели между так называемой "СВО" Путина и операцией США против режима Мадуро, ведь в основе лежит ставка на силу. Впрочем, по его словам, Трамп не будет действовать так же в отношении всех диктаторов.
Ничего подобного он не будет делать против Путина, Си Цзиньпина или даже Ким Чен Ына. Это ядерные государства, и там так быстро не получится,
– подчеркнул политолог.
Формы разные – у Путина против Украины, а у Трампа против Венесуэлы, и в отличие от Зеленского, Мадуро нелегитимный президент. К тому же к нему критически относились европейцы и американцы. Поэтому формально другая ситуация, чем в войне России против Украины, но принцип очень похож – ставка на военную силу и игнорирование суверенитета другой страны и международного права.
Как операция против Мадуро повлияет на Путина?
Устранение Николаса Мадуро может изменить геополитический баланс, в частности повлиять на интересы России и Китая, которые будут пытаться использовать ситуацию в собственных целях. Администрация Дональда Трампа стремится закрепить доминирование США в западном полушарии, что может сказаться на отношениях со странами региона.
В то же время Россия, потеряв союзника в Венесуэле, рассчитывает, что США сосредоточатся на этом направлении и ослабят поддержку Украины, чем Кремль пытается воспользоваться в войне.
К слову, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя раскритиковал действия США в Венесуэле, назвав их актом международной агрессии. Москва призвала к немедленному освобождению Николаса Мадуро и урегулированию конфликта между Каракасом и Вашингтоном путем переговоров.