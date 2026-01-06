Політолог пояснив, чому Трамп не зробить із Путіним те ж саме, що з Мадуро

Після операції Сполучених Штатів проти нелегітимного президента Венесуели Ніколаса Мадуро у багатьох з'явилося питання, чи може Дональд Трамп застосувати аналогічний сценарій проти Володимира Путіна.

В етері 24 Каналу політолог Володимир Фесенко пояснив, чому це неможливо. Він також звернув увагу на глибшу проблему сучасної міжнародної політики – світ дедалі частіше бачить не силу права, а право сили.

Чому Трамп не затримає Путіна?

Президент США не застосовуватиме до Володимира Путіна сценарій, подібний до дій проти режиму Ніколаса Мадуро у Венесуелі. Причина – принципово інший рівень ризиків і статусу держави-опонента.

Політолог зазначив, що ще у передвиборчій стратегії Дональда Трампа тема Венесуели мала особливе значення. Справа була не тільки в Мадуро – треба було показати силу, що саме США контролюватимуть ситуацію на американському континенті.

Це був силовий, демонстративний акт. Оскільки він відбувся швидко й результативно, у Трампа виникла ілюзія, що подібні сценарії можна легко повторювати,

– пояснив Фесенко.

Багато хто проводить паралелі між так званою "СВО" Путіна та операцією США проти режиму Мадуро, адже в основі лежить ставка на силу. Втім, за його словами, Трамп не діятиме так само щодо всіх диктаторів.

Нічого подібного він не робитиме проти Путіна, Сі Цзіньпіна чи навіть Кім Чен Ина. Це ядерні держави, і там так швидко не вийде,

– наголосив політолог.

Форми різні – у Путіна проти України, а в Трампа проти Венесуели, й на відміну від Зеленського, Мадуро нелегітимний президент. До того ж до нього критично ставилися європейці та американці. Тож формально інша ситуація, ніж у війні Росії проти України, але принцип дуже схожий – ставка на військову силу й ігнорування суверенітету іншої країни та міжнародного права.

Як операція проти Мадуро вплине на Путіна?