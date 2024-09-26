Из-за усиленных обстрелов энергетической инфраструктуры, этой зимой Украине грозят отключения света до 18 часов в сутки. Ситуация же на фронте остается изменчивой: пока Украина удерживает значительные территории в Курской области, ситуация на Покровском направлении ухудшается. Зеленский посетит США в переломный момент войны, об этом говорится в анализе The Washington Post, передает 24 Канал.

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Украина пытается удержать западную поддержку

Правительство Германии планирует сократить помощь Украине до 2026 года, в то же время наша страна полагается на кредит Евросоюза в размере 39 миллиардов долларов и на займ США в размере от 20 до 25 миллиардов. Займы страны Запада рассматривают не как дополнение, а замену собственных бюджетных средств.

Обратите внимание! Конгресс США ранее несколько месяцев задерживал принятие пакета помощи на 61 миллиард долларов. Когда эти средства закончатся в следующем году, вероятная победа Дональда Трампа грозит сокращением американской помощи, считают в The Washington Post.

Ситуация впрочем может измениться, если победит кандидат от демократов Камала Харрис, которая решительно поддерживает Украину. Это также может подтолкнуть Россию к переговорам.

Украина нуждается в большем количестве оружия

Главным приоритетом Украины является усиление противовоздушной обороны. Администрация Байдена этим летом уже объявила о планах предоставить ракеты-перехватчики для систем Patriot и NASAMs.

Также Румыния недавно одобрила отправку в Украину одной системы Patriot. Важным шагом может стать передача таких систем от Израиля, о чем ранее разговаривали администрация Джо Байдена и правительство Нетаньяху.

Очень полезными в армии могут стать бронированные бульдозеры, вроде Caterpilar D9. Это позволит усилить темпы укрепления и ремонта энергетической инфраструктуры.

Не менее важным является собственное украинское производство. Иностранные доноры должны нарастить инвестиции в оборонную промышленность Украины. В июле Northrop Grumman стала первой американской компанией, заключившей соглашение на производство боеприпасов, в частности среднего калибра, непосредственно в Украине.

Правительство Украины уже долго говорит о необходимости разрешения применять западное дальнобойное оружие на территории России. Если заход войск Украины в Курскую область не спровоцировал ядерного ответа, то и удары по российскому тылу вряд ли это сделают.

Ракеты ATACMS не являются чудо-оружием, но они, даже в ограниченных количествах, которые сейчас получает Украина, могут серьезно ослабить тыловую инфраструктуру врага.

Большая поддержка Запада, может создать возможности восстановить наступательные возможности в 2025 году, но впереди еще тяжелые зимние месяцы, когда Россия снова попытается подорвать украинскую энергетическую систему.