Израиль находится на этапе завершения пандемии. Последний локдаун в стране ввели, когда там уже стартовала массовая вакцинация.

Планировалось, что карантин продлится несколько недель. Вместе с тем ограничения ослабили лишь в конце февраля 2021 года.

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На фоне спада заболеваемости в Израиле продолжают носить маски и не пренебрегают дистанцией. По словам журналиста Шимона Бримана, уже вскоре ожидают, что власть позволит снимать средства индивидуальной защиты на улице.

В то же время в Украине ситуация совсем другая. Для этого достаточно сравнить статистические данные двух стран в борьбе с COVID-19.



Статистика по COVID-19 Израиля и Украины / Инфографика из видео

Из-за незначительного количества больных COVID-19 в Израиле уже начали закрывать ковидные отделения больниц. Есть ряд причин, которые мешают Украине идти по такому же сценарию. По мнению израильского врача-реаниматолога Бориса Бриля,

во-первых, в Украине нет вакцины;

во-вторых, даже если бы она и была, украинцы не хотят вакцинироваться.

Вакцинация в Израиле началась 20 декабря 2020 года. Тогда у Украины еще не было четких договоренностей с производителями вакцин.

Власть Израиля была настойчива в процессе переговоров с производителями. Результатом этого стало то, что Израиль – единственная страна мира, которая имеет бесперебойные поставки вакцины Pfizer.

Власть Израиля – настойчива в отношении вакцины

Власть Израиля не разглашает всех деталей договоренностей, в том числе и финансовых. Стоимость полученных вакцин Pfizer эксперты оценивали от 30 до 50 долларов за дозу – это вдвое дороже чем, например, ее покупали в Соединенных Штатах Америки.

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Предложение выгодно для обеих сторон. В таком случае не только Израиль получил лучшую на сегодня вакцину, но и фармацевты могли, так сказать, поэкспериментировать.

Для Pfizer Израиль – надежная площадка, чтобы продолжить исследование собственного препарата. Тем более, что в Израиле высокая степень цифровизации данных.

Кстати говоря! Электронными медицинскими картами пользуется 99% населения страны. И прекращать сотрудничество, судя по всему, партнеры не планируют.

Может ли Украина повторить успех Израиля

По словам Бримана, Министерство здравоохранения попросило для будущих поставок на осень – зиму закупить еще вакцину – примерно на сумму 2 миллиарда долларов. Украина позволить себе такой роскоши не может, ведь:

для нас – это дорого. И если бы и было возможно, то физически вакцинировать 40-миллионное население за такой короткий срок сложно;

Израиль существенно меньшая страна по размерам и количеству населения – там проживает чуть более 8 миллионов человек.

Также, как отметил эксперт, если Украина хочет повторить успех Израиля в вакцинации, нужно совершенствовать систему здравоохранения.

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Власть Израиля 3 раза вводила общенациональный локдаун. Он был значительно жестче украинского.

В стране закрывали бизнес, а людям не позволяли покидать свои дома дальше, чем на 500 метров. Жесткие методы тоже возмущали людей, впрочем население пыталось придерживаться правил.

К израильскому сценарию Украине еще далеко, но необходимо понимать реалии, в которых живем сегодня. Нужно взвешивать ряд факторов перед тем, как сравнивать 2 реальности. Поэтому соблюдайте правила, берегите себя и меняйте нашу страну к лучшему собственными поступками.