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      Можливості воєнного стану: чи бути затриманню Медведчука та зміні Труханова і Кернеса

      Добродетельная страна 183 Читати новину українською

      Президент, секретар Ради нацбезпеки, Генштаб регулярно попереджають нас про загрозу більшого вторгнення російських військ. Про 80-тисячне угруповання на наших кордонах, про план задушити блокадою, а потім знов загарбати Маріуполь і Бердянськ. Що треба зробити, щоб відвернути ці загрози?

      Вже закінчується половина терміну дії воєнного стану, який ми ввели з 26 листопада після звернення Петра Порошенка.

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      Воєнний стан дозволяє Верховному головнокомандувачу і військовим замінювати керівників будь-яких підприємств та вилучати їхнє майно. Якщо є загроза більшого російського вторгнення, чому всі найбільші компанії мобільного зв’язку належать росіянам? Чому 11 обленерго далі в руках залежної від Путіна бізнес-групи? Як можна лишати зв’язок і енергетику в руках ворога під час війни?!

      Воєнний стан також дозволяє передавати владу військовим у населених пунктах, які важливо захистити. Чому цього не зроблено в таких містах як Харків чи Одеса, які всупереч кримінальному минулому і зв’язках з "русским миром" далі очолюють Генадій Кернес та Генадій Труханов? 

      Про необхідність затримання Віктора Медведчука говорять вже навіть пересічні громадяни. Він ніколи не приховував своїх зв`язків з агресором. Він є унікальним носієм інформації про російську агентуру в Україні. Чому Служба безпеки навіть в умовах воєнного стану не бачить в його діях ознак державної зради? Тому що він регулярний гість Президента, що нещодавно знову підтвердили журналісти програми "Схеми".

      Воєнний стан – не для залякування людей загрозами нападу. І не для телекартинки Верховного головнокомандувача на фоні військових. Він уведений для зміцнення нашої обороноздатності. Для цього обов`язково потрібно ліквідувати російський контроль над ключовими частинами нашої економіки, наших воєнних відомств, починаючи зі Служби зовнішньої розвідки, де продовжує сидіти Сергій Семочко, діяльність якого розслідується за статтями незаконне збагачення та державна зрада.

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      І найважливіше – ліквідувати вплив Кремля у парламенті, в Уряді і Адміністрації Президента. Тоді Україна швидше виграє Війну за Незалежність. І швидше стане доброчесною.

      Автор: Егор Соболев
      Теги: Видеоблоги Новости Украины Украина – Россия Конфликт в Азовском море Военное положение в Украине Добродетельная страна Геннадий Труханов Геннадий Кернес Виктор Медведчук
      Источник: 24 канал
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