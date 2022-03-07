Если вы приехали на пункт пропуска на автомобиле, который по документам вам не принадлежит, пограничники будут рассматривать этот вопрос. В частности – какое отношение вы имеете к автомобилю.

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Также в Госпогранслужбе объяснили процесс с "зелеными картами", которые позволяют свободно передвигаться на своем автомобиле в Европе. В первые дни войны польская сторона выдавала украинцам бесплатные карточки, однако сейчас они закончились, поэтому нужно покупать самостоятельно.

Пограничники просят покупать заранее по случаю, поскольку купить "зеленую карту" у границы почти невозможно.,

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