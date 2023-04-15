В эфире канала "Киев" пролил свет на вопрос выезда для снятых с учета адвокат Ростислав Кравец, передает 24 Канал. Он рассказал, какие документы необходимо при этом иметь при себе.

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Что нужно для выезда

Прежде всего вам нужно быть снятым с военного учета. И это должны подтверждать соответствующие документы. Без них пытаться пересекать государственную границу не стоит.

Вы берете военный билет, заключение военно-врачебной комиссии о том, что вы сняты с военного учета в связи с тем, что вы непригодны для военной службы, и спокойно едете на границу,

– подчеркнул Кравец.

Он также напомнил о важность загранпаспорта. Этот документ также необходим для того, чтобы пересечь государственную границу. Как только у вас на руках будут все вышеперечисленные документы, вы сможете выбираться за пределы страны.

Также украинцев смущает вопрос, могут ли вручить повестку на границе. Ответ на него дал адвокат Тарас Никифорчук.

У пограничников нет таких полномочий

По словам правозащитника, на границе гражданам Украины не вправе вручать повестки. Следует понимать, что у пограничников нет соответствующих полномочий.

Он подчеркнул, что повестку могут вручить где угодно. Но не стоит ожидать, что это произойдет во время пересечении государственной границы.

В то же время следует понимать, что за незаконное пересечение границы вас ожидает ответственность. Сотрудники пограничной службы сначала составляют протокол. После этого документ передают в суд.

Не меньше интересует людей, будут ли вручать повестки через приложение Дия. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, сейчас в нашем государстве контролируемый процесс мобилизации. Над его проведением работают в Минобороны и ВСУ.

А для введения выдачи повесток через Дию необходимо изменить ряд документов, регуляторных актов в законодательстве. В этом, уверен Подоляк, отсутствует потребность.