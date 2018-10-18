Можно ли беспрепятственно попасть в столичные школы: неутешительная инспекция журналистов

В Киевской мэрии анонсировали проверить исправность видеонаблюдения в учебных заведениях в связи с массовым убийством в колледже в оккупированной Керчи.

Журналисты 24 канала провели собственную инспекцию по киевским школам, чтобы узнать – может ли незнакомец беспрепятственно попасть в них.

Читайте также: Мать керченского стрелка Рослякова запрещала ему развлекаться, – соцсети

В столичной школе № 92 журналист рассказал охраннику, что пришел к племяннику, чтобы передать ему вещи, а пока ждем хочет перекусить. Не смотря на то, что столовая уже как час закрыта, он спокойно направился по коридорам заведения

Следующая школа № 44, она находится в самом центре Киева. Пока охранники наслаждались перекуром, журналист без помех попал и в эту школу. Если в предыдущем заведении его хоть спросили куда он идет, то тут всем безразлично.

В школе № 78 все сложнее. На входе ожидает охранник с дневником, где записывает всех, кто вошел. Чтобы не испортить себе проверку, журналист сказал, что подождет возле него. В учебном заведении никого не пускают дальше проходной, родители ждут своих детей в холле.

Из разговоров родителей, чьи дети учатся в одном из столичных лицеев, есть информация о подозрительных людях. В октябре неизвестный мужчина следил за девочкой и, даже, вместе с ней беспрепятственно зашел в школу.

Переписка родителей

Переписка родителей

Представился классным руководителем, но, к счастью, неизвестного вывели из заведения пока он чего не сделал. Подобная ситуация в этом лицее не впервые. Четыре года назад мужчина спокойно зашел в школу и украл ноутбук.