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      Можно ли разумно решить вопрос "евробляхеров": ответ аналитика

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      Во вторник, 20 ноября, "евроляхеры" устроили всеукраинскую акцию протеста, которая состоялась сразу в 50 городах Украины. Владельцы авто на иностранной регистрации требуют от депутатов изменить законы о растаможке авто, которые те приняли. В частности, отменить высокий акциз для старых автомобилей.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экономический аналитик Сергей Фурса.

      Читайте также: Как прошла акция протеста "евробляхеров" в 50-ти городах Украины: фото с места событий

      По мнению аналитика, можно найти разумный подход к решению проблемы, который применили в Италии, где тоже есть "евробляхи". Министр Италии сказал, что они дадут автомобилистам некоторое время, за которое необходимо сделать все документы, после этого, если автомобили не будут легализованы, придется уплатить штраф 700 евро.

      Я считаю, что "евробляхерам" можно дать возможность за несколько недель, или месяцев оформить все должным образом, после того надо включать механизм суровых штрафов,
      – сказал Фурса.

      Также он добавил, что в любом государстве должно быть верховенство права, без которого государство не является успешным.

      Видео " Что предусматривает новый закон о "евробляхах":

      Напомним, что 8 ноября Верховная Рада приняла закон, который существенно уменьшает стоимость растаможки автомобилей на европейской регистрации. Но владельцы "евроблях" все равно устроили масштабные митинги в Киеве.

      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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