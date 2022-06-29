Предыстория: почему это важно

Увлечения и присвоение истории Украины-Руси, разрушение Сечи, цензура языка и культуры, Голодомор, репрессии, обрусение и втягивание в подроссийский, а затем советский социально-культурный дискурс. Это и искусственное сближение языков, и притянутые за уши общие герои, названия улиц, памятки и памятники.

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Украина еще раз в истории вынуждена бороться за собственную Независимость и сам факт существования украинцев как нации. Наш тысячелетний государственный процесс в очередной раз проходит испытание на прочность. С 2014 года мы сражаемся с российскими оккупантами, которые захватнически оккупировали Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

Даже сейчас, после более чем 100 дней полномасштабной войны, зверств оккупантов в Буче, Ирпене, после Азовстали и Волновахи в Полтаве как областном центре нет улицы Героев Мариуполя. Зато есть – Героев Сталинграда.

Стоят памятники российским политическим, культурным деятелям или событиям, пропагандирующим и легализующим российские нарративы. У нас больше памятников Пушкину, чем Сковороде. Есть музей Полтавской битвы, а нет музея изучения советского тоталитарного наследия. В свое время я окончил исторический факультет, поэтому кое-что разбираюсь в исторических процессах и их значении. И да, понимание истории, как и владение языком – имеет значение.

Решение о Музее оккупации

На последнем заседании президиума Полтавского областного совета я внес предложение о создании Музея оккупации советских времен. Возможно, его уместно и рационально будет разместить на территории Государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы" и таким образом ревитализировать площадь и помещение учреждения.

Это моя позиция, как патриота, гражданина и политика. Не претендую на истину, а вопрос обязательно пройдет ряд обсуждений профильных комиссий, экспертов и общества. Так, областной совет уже формирует экспертную комиссию и привлекает ряд специалистов в ее состав.

Я только приведу свое видение. Это место не должно быть еще одним заброшенным и дотированным из бюджета музеем в классическом понимании. Напротив – это должно быть современное научное, образовательно-культурное, молодежное пространство с возможностью изучать исторический контекст советизации. Ключевое слово – пространство.

Он должен быть современным, удобным и интересным для молодежи и семейного посещения. С привлечением современных форм подачи материала типа интерактивных презентаций, qr-кодов с историческими справками. С кофе-пойнтами, возможностью отдохнуть и перекусить на месте. Которое позволит переформатировать историческое наследие нашей области, будет возвращать нашу коллективную проукраинскую память.

Главный тезис: я не хочу, чтобы мы занимались антипропагандой и единственной задачей было поливать грязью советский режим. Убежден, что именно правда разрушает любую пропаганду. Правда, которую подкрепляет объективное изучение и освещение истории советской/имперской оккупации, ее доступное изложение и первоисточники в виде тех же памятников и памятников, собранных в одном месте.

Что касается наполнения музея. Уверен, что с этим трудностей не будет. Не так давно в селе Харьковцы Миргородского района демонтировали последний в области бюст Василию Чапаеву. А сколько еще таких "ценных" экспонатов еще потерялось без внимания?

Опыт стран Балтии и Венгрии в создании музеев оккупации

Дружественные к нам страны Балтии в прошлом почувствовали, как это быть частью "братских народов". Они уже прошли процесс переосмысления своей исторической памяти и у них есть успешные кейсы для реализации подобных проектов.

Музей оккупации Латвии – одно из тех заведений, которые видел своими глазами. Расположен в современном здании в Риге. В свое время там размещался Мемориальный музей Красных латышских стрелков. С 1993 г. помещение стало центром для изучения, систематизации и понимания сложной истории Латвии XX века.

Музей оккупации и борьбы за свободу в Вильнюсе был открыт в 1992 году в штаб-квартире КГБ. Расположение заведения в помещении бывшей репрессивной структуры позволяет наглядно передать всю атмосферу, царившую там 50-летие коммунистического господства. Посетители могут осмотреть внутреннюю тюрьму КГБ, помещение, в котором исполнялись смертные приговоры, и, конечно, современные экспозиции, рассказывающие о потере независимости в середине 20-го века, репрессиях со стороны советской власти, самоотверженной и упорной борьбе за восстановление независимости.

Музей оккупаций в Таллинне открыт несколько позже – в 2003 году. Охватывает развитие Эстонии в 1940 – 1991 годах, когда страна была поочередно оккупирована Советским Союзом, Германией и затем вновь СССР. Одна из идей музея состоит в том, чтобы посетители могли ощутить важность свободы. "У свободы нет границ", – названа одна из постоянных экспозиций музея.

Работает Дом террора и в соседней Венгрии. Музей был открыт в Будапеште 24 февраля 2002 года. Содержит экспозиции, иллюстрирующие периоды сотрудничества страны с нацистской Германией и Советским Союзом, экспонаты, связанные с историей венгерских тоталитарных организаций. В подвале Дома террора остались камеры, в которых допрашивали и убивали всех, кто противился коммунистическому режиму.

Помнить, чтобы не допустить снова

Конечно, создание Музея оккупации советских времен мгновенно не изменит сознание тех, кто до сих пор ностальгирует по "совку". Впрочем, мы сможем сохранить и будем стараться дать объективную оценку сложному и неоднозначному историческому наследию. Да, он имел место и мы должны это знать и помнить. Чтобы никогда больше не повторить ошибки – в настоящем и будущем Независимой Украины.

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