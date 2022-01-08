Танова рассказала, что Юлия работала в авиации около года. Бортпроводницей она стала после окончания филологического факультета в Киеве.

Заметьте Случайно их сбить не могли, – воспоминания родных о гибели экипажа МАУ в Иране 2 года назад

Юлия вышла замуж в 2018 году. Муж очень тяжело переживает потерю любимой.

Всем тяжело. Муж каждый день ходит на могилу к Юлечке. Каждое утро просыпается, покупает цветы и идет к ней. А потом на работу,

– рассказала тетка.

Потеря Юлии стала трагедией для ее семьи. Время не исцеляет раны. Мама погибшей держится только на том, что есть еще одна младшая дочь. В то же время страдания не прекращаются. Иногда женщина даже не отвечает на телефонные звонки, потому что не может говорить. Она все время плачет.

Юлия Сологуб / Фото из соцсети

Катастрофа МАУ: главное

Самолет МАУ в небе Тегерана иранские военные сбили ракетами 8 января 2020 года. Иран признал это лишь 11 января.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все погибли.

Страны, граждане которых погибли в катастрофе, пытаются добиться от Ирана должной компенсации.

Посольство Украины в Иране 8 января 2022 года открыло близ Тегерана Аллею памяти жертв катастрофы.

Авиакатастрофа МАУ в Иране / инфографика 24 канала

Авиакатастрофа МАУ в Иране: смотрите видео