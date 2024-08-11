К счастью, обошлось без пострадавших. Полиция задержала подозреваемого меньше чем за час.

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Что стало причиной инцидента

9 августа около 05:44 в полицию поступило сообщение о взрыве гранаты во дворе частного домовладения по улице Гагарина в селе Дмитровка. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа отделения полиции № 3 Синельниковского районного управления полиции и взрывотехники полиции Днепропетровской области.

Выяснилось, что ночью к потерпевшей пришел бывший сожитель. Мужчина устроил ссору, во время которой бросил боеприпас во двор дома и ушел. В результате взрыва пострадавших нет, только повреждено здание,

– рассказали правоохранители.

Полицейские задержали подозреваемого меньше чем за час. Им оказался 43-летнего местный житель. Происхождение гранаты сейчас устанавливается.

Подозреваемому сообщили о подозрении за хулиганство. Суд избрал для злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей.