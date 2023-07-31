Начал, когда им было 5: на Хмельнитчине мужчина годами развращал своих детей-близнецов
Источник:Офис генпрокурора
Житель Хмельнитчины развращал своих детей-близнецов. Злоумышленник приговорен к 12 годам в тюрьме.
При поддержке публичного обвинения ювенальными прокурорами Хмельницкой окружной прокуратуры он был признан виновным в "изнасиловании и развращении, совершенных в отношении малолетних".
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Мужчина годами развращал своих детей
Прокуроры в суде доказали, что подозреваемый на протяжении нескольких лет развращал своих детей-близнецов. В частности, он принуждал их смотреть видео порнографического характера.
Отец начал совершать преступления, когда мальчику и девочке было по 5 лет. Также, пользуясь отсутствием жены и беспомощным состоянием дочери, ее периодически насиловал. Чтобы дети молчали, он угрожал физической расправой над ними и их матерью,
– рассказали в Офисе генпрокурора.
Во время судебного разбирательства мужчина отрицал свою вину. Однако на основании доказательств, собранных в ходе досудебного расследования, она полностью доказана. До приговора суда осужденный находился под стражей.
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Другие подобные случаи в Украине: коротко
- Один из жителей Ковельского района изнасиловал собственную 10-летнюю дочь. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника, а суд избрал ему наказание в виде 15 лет лишения свободы.
- В свою очередь, в Киевской области недавно также задержали отца-педофила. Мужчина больше года насиловал собственную 13-летнюю дочь.
- На Хмельнитчине же 76-летний пенсионер изнасиловал 9-летнюю девочку. Мужчина жил неподалеку и дружил с матерью пострадавшего ребенка.
- Еще одного педофила правоохранители задержали на Днепропетровщине. Злоумышленник силой затащил в комнату 12-летнюю девочку, где ее и изнасиловал.
- Кроме этого, на Прикарпатье 9-летнюю девочку изнасиловал, а затем задушил собственный дядя. Тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в зарослях на территории поселка Куты. Правоохранителям удалось задержать убийцу, впоследствии признавшегося в содеянном.