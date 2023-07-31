Почав, коли їм було 5: на Хмельниччині чоловік роками розбещував своїх дітей-двійнят
Джерело:Офіс генпрокурора
Житель Хмельниччини розбещував власних дітей-двійнят. Зловмисника засудили до 12 років у в'язниці.
За підтримання публічного обвинувачення ювенальними прокурорами Хмельницької окружної прокуратури його визнали винним у "зґвалтуванні та розбещенні, вчинених щодо малолітніх".
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Чоловік роками розбещував своїх дітей
Прокурори у суді довели, що підозрюваний упродовж декількох років розбещував своїх дітей-двійнят. Зокрема, він примушував їх дивитись відео порнографічного характеру.
Батько почав вчиняти злочини, коли хлопчику та дівчинці було по 5 років. Також, користуючись відсутністю дружини та безпорадним станом доньки, періодично її ґвалтував. Аби діти мовчали, він погрожував фізичною розправою над ними та їхньою матір'ю,
– розповіли в Офісі генпрокурора.
Під час судового розгляду чоловік заперечував свою вину. Проте на підставі доказів, зібраних під час досудового розслідування, її повністю доведено. До вироку суду засуджений перебував під вартою.
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Інші подібні випадки в Україні: коротко
- Один із жителів Ковельського району зґвалтував власну 10-річну доньку. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника, а суд обрав йому покарання у виді 15 років позбавлення волі.
- Своєю чергою, на Київщині нещодавно також затримали батька-педофіла. Чоловік понад рік ґвалтував власну 13-річну доньку.
- На Хмельниччині ж 76-річний пенсіонер зґвалтував 9-річну дівчинку. Чоловік жив неподалік та дружив з матір'ю постраждалої дитини.
- Ще одного педофіла правоохоронці затримали на Дніпропетровщині. Зловмисник силою затягнув у кімнату 12-річну дівчинку, де її й зґвалтував.
- Окрім цього, на Прикарпатті 9-річну дівчинку зґвалтував, а потім задушив власний дядько. Тіло дитини з ознаками насильницької смерті знайшли в хащах на території селища Кути. Правоохоронцям вдалося затримати вбивцю, який згодом зізнався у скоєному.