В захоронениях обнаруживают тела людей с разными причинами смерти. Среди них – 15-летняя девушка, погибшая из-за ранения легких.
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Причины смерти у людей разные
По словам генерального прокурора Ирины Венедиктовой, причины смертей у погибших, похороненных в братских могилах, разные. Кроме 15-летней девушки ужасная смерть постигла и мужчину, которого переехал БТР.
Еще трое человек оккупанты просто расстреляли. Причину смерти других троих человек устанавливала судебно-медицинская экспертиза.
Генпрокурор подчеркнула, что сейчас правоохранительные органы работают над тем, чтобы установить справедливость и наказать убийц.
Мы все стремимся к справедливости и работаем над ее скорейшим наступлением,
– подчеркнула Венедиктова.
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