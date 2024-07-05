Суд допросил всех свидетелей в производстве по обвинению жителя Николаева. Его обвиняют, в частности, в государственной измене.

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Допросили свидетеля

Продолжается рассмотрение дела по обвинению 46-летнего мужчины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных целым рядом статей Уголовного кодекса Украины.

Во время заседания был допрошен свидетель. Женщина рассказала, что обвиняемый получил ее номер телефона и другие данные, в результате выполнения своих служебных обязанностей, как работника одного из почтовых отделений, когда она получала отправления. После чего начал присылать ей сообщения.

Женщина не желала поддерживать общение. Со временем обвиняемый сообщил ей, что сотрудничает со спецслужбами России и предоставит им координаты ее дома для нанесения ракетного удара. Эти угрозы женщина серьезно не воспринимала. Она узнала обвиняемого.

Суд продлил сроки содержания под стражей. Согласно материалам дела, обвиняемый, за денежное вознаграждение согласился предоставлять, лицам, которые позиционировали себя, как представители России, информацию о дислокации подразделений ВСУ и объектов критической инфраструктуры в Николаеве.

В дальнейшем он посылал информацию, с указанием географических координат мест, где, по его мнению, размещаются подразделения ВС Украины.

Одно из сообщений содержало координаты жилой многоэтажки, которая никоим образом не используется для военных целей.