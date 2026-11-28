Об этом сообщили в региональном сервисном центре МВД во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

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Почему мужчина ночевал возле сервисного центра МВД во Львове?

Информацию о том, что люди якобы вынуждены приходить в учреждение еще ночью из-за больших очередей, распространил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич. По его словам, посетители даже ночуют на улице в спальных мешках, чтобы утром получить талон на сдачу экзамена.

В сервисном центре выяснили, что мужчина с видео был записан онлайн на практический экзамен на 10 декабря. В то же время он хотел сдать его значительно раньше, поэтому прибыл в учреждение ночью.

Как мужчина ночевал возле сервисного центра: смотреть видео

Что ответили мужчине в сервисном центре?

После открытия отделения администраторы сообщили посетителю о наличии свободного места в терминале на текущий день и предоставили необходимую консультацию. Несмотря на это, мужчина отказался от предложенной записи и покинул помещение сервисного центра МВД.

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В сервисном центре также напомнили, что записаться на практический экзамен можно не только через терминал непосредственно в учреждении, но и онлайн – с помощью системы "Е-запись".

Напомним, в сервисных центрах МВД также действуют правила работы во время воздушных тревог. По состоянию на 26 ноября всего 54 из 141 центра в Украине были полностью или частично обеспечены укрытиями. В ведомстве призвали посетителей не оставаться на улице или в автомобилях возле учреждений, а направляться в ближайшее укрытие.