Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на обвинительное заключение федерального суда Манхэттена.

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Что известно об выведении из строя самолета США в ирландском аэропорту?

48-летнему Дейти О'Коррейну предъявлены официальные обвинения в умышленном повреждении государственного имущества США.

По словам американских прокуроров, самолет C-130 Hercules Национальной гвардии США стоимостью 60 миллионов долларов, который должен был выполнять военную задачу за рубежом, повредили настолько, что он больше не сможет летать.

О'Коррейн в настоящее время не находится под стражей в США. Дата судебного разбирательства пока не определена. Если мужчину признают виновным, ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Следователи утверждают, что О'Коррейн планировал нападение в течение нескольких месяцев до инцидента. Он собирал в интернете данные о конструкции четырехдвигательного турбовинтового самолета, искал координаты для проникновения на аэродром и приобрел галлий для разъедания алюминиевых элементов конструкции.

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О'Коррейн проник в самолет C-130, стоявший на рулежной дорожке / Фото Минюста США

Кроме того, подозреваемый оформил платную подписку на сервис мониторинга рейсов и пытался установить контакт с лицом, которое ранее уже незаконно попадало на территорию аэродрома. Около 4:40 утра он взломал запорный механизм задней двери самолета, находившегося на рулежной дорожке.

Оказавшись внутри, мужчина завесил окна гамаками экипажа, оставив открытым только лобовое стекло пилотской кабины. После этого он забаррикадировался, заблокировав двери кронштейнами, ремнями и шариковыми подшипниками с эпоксидной смолой.

Находясь в самолете, фигурант перерезал гидравлические магистрали, разбил приборную панель и засыпал подшипники в топливную систему. Сразу после этого его задержали сотрудники ирландской полиции Garda и предъявили обвинения в нанесении ущерба имуществу и незаконном проникновении.

Разбитые приборы кабины C-130, а также оборванная проводка и гидравлические линии внутри самолета / Фото Минюст США

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"Это не был спонтанный акт вандализма", – подчеркнул глава нью-йоркского отделения ФБР Джеймс Барнакл, указав на длительную подготовку к диверсии.

Сторонники подозреваемого организовали сбор средств, называя его независимым пацифистом. В объявлении о кампании указано, что акция была направлена против внешней политики США, противостояния с Ираном и поддержки военных действий Израиля в секторе Газа.