Мужчина пришел в дом пенсионеров и под видом фельдшера уколол супругам снотворное и начал обыскивать, чтобы ограбить. 79-летнюю женщину, которая пришла в себя, он бил и требовал деньги.

Нападение произошло в селе Озаричи Конотопского района Сумской области. В полицию с заявлением обратилась женщина.

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Представился фельдшером и обокрал старичков

Пострадавшая женщина рассказала правоохранителям, что в ее дом пришел неизвестный мужчина, назвавшийся фельдшером и предложил потерпевшей и ее 85-летнему мужу вакцинироваться от COVID-19, поскольку они находятся в зоне риска. Супруги согласились.

"Фельдшер" сделал старичкам инъекции снотворным для животных, подождал пока они уснут, и начал рыться в их вещах, чтобы найти деньги и другие ценные вещи,

– рассказали в полиции.

Пока преступник искал деньги, женщина пришла в себя. Когда мужчина заметил это, начал ее бить и требовать деньги.

Не получив желаемого, вор прихватил с собой мобильный телефон и банковскую карточку,

– добавляют в Нацполиции.

Убегая, злоумышленник поджег веранду, чтобы скрыть свое преступление и избавиться от свидетелей. Менее чем за час полицейские задержали преступника.

"Им оказался ранее судимый 54-летний житель Конотопщины", – рассказал Сергей Забозлаев, начальник Конотопского райотдела.

В полиции говорят, что мужчина готовился к преступлению заранее. При нем полиция обнаружила записи с данными потерпевших, бутылочки со снотворным и шприцы.

Следователи задержали мужчину, который ограбил пенсионеров / Фото Нацполиции

Следователи возбудили уголовное дело за разбой. Мужчине грозит лишение свободы на 7 – 12 лет с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются следственные действия.

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