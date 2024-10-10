В полиции Киева сообщили, что задержали вора и поделились деталями дела. За кражу совершенную в условиях военного положения обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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Похищение велосипеда в Киеве

Так, начале июля этого года в Святошинское управление полиции обратилась женщина и сообщила, что у ее сына похитили велосипед.

Правоохранители выяснили, что пока малолетний во время сигнала "Воздушная тревога" прятался в подземке одной из столичных станций метро, нарушитель ударом ноги разорвал защитный трос, на который был пристегнут велосипед, и уехал с места. Неравнодушные прохожие, которые стали свидетелями, сразу вызвали полицию,

– пишут правоохранители.

Полицейские оперативно задержали 31-летнего киевлянина, который ранее уже был судим. Ему сообщили о подозрении по ч.4 ст.185 УК Украины, то есть совершение кражи в условиях военного положения, и направили обвинительный акт в суд. На время следствия он находился под стражей.

Велосипед, который украли у мальчика / фото полиции Киева