Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 9 МАЯ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Мужчина заразил коронавирусом больше полутысячи человек в Гане: как ему это "удалось"

- Читати новину українською
Коронавирус в Гане - мужчина заразил более 500 человек
Поширення коронавірусу в Гані / Getty Images

На востоке Африки, в Гане, больной COVID-19 работник рыбоперерабатывающей фабрики заразил коронавирусом 533 своих коллег. Это почти 20% от общего количества больных коронавирусом в стране.

Інформацію про масове зараження повідомив президент Гани Нану Акуфо-Аддо. За його словами, він був шокований цією звісткою. Про це інформує CNBC.

Актуально Від коронавірусу в Африці може померти 190 тисяч людей за рік, – ВООЗ

Лідер Гани не розповів деталей про чоловіка, який заразив понад 500 людей і де він зараз перебуває. Водночас президент оголосив про посилення карантину та заборону на масові зібрання в країні. Також закриті заклади освіти та магазини.

Зверніть увагу! Станом на 11 травня в Гані зафіксували близько 4 700 осіб. 22 пацієнти померли. Водночас 494 одужали.

Що відомо про поширення коронавірусу в Африці

  • Наразі в Африці виявили понад 30 тисячу випадків захворювання на коронавірус, а кількість смертей зросла до 1 500.
  • У ВООЗ заявили, що впродовж трьох – шести місяців в Африці може бути 10 мільйонів випадків коронавірусної хвороби, якщо поширення інфекції не зупинять.
  • Дослідники також застерегли, що вірус небезпечний для жителів Африки ще й тому, що багато місцевих жителів мають супутні захворювань, такі як ВІЛ, а також серед населення є проблема недоїдання.
  • Алжир має найбільшу кількість смертей від коронавірусу в Африці, там померли 425 людей. Тестування не проводять по всій Африці, що ускладнює отримання повної картини поширення вірусу.

Де розташована Гана на мапі Африки:

 

Автор: Эмал Наби
Теги: Коронавирус COVID-19 Африка
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
сегодня , 08:20 7 интересных фактов, которых вы не знали о Сальвадоре Дали
Наталія Печерська
Саакашвили готовят пост премьера?
10 мая , 23:08 Саакашвили готовят пост премьера?
Олена Трибушна
Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
10 мая , 19:30 Какой будет вторая волна эпидемии COVID-19 и отменят ли медреформу – видео недели
Марія Лелека