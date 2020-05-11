Мужчина заразил коронавирусом больше полутысячи человек в Гане: как ему это "удалось"

На востоке Африки, в Гане, больной COVID-19 работник рыбоперерабатывающей фабрики заразил коронавирусом 533 своих коллег. Это почти 20% от общего количества больных коронавирусом в стране.

Інформацію про масове зараження повідомив президент Гани Нану Акуфо-Аддо. За його словами, він був шокований цією звісткою. Про це інформує CNBC.

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Лідер Гани не розповів деталей про чоловіка, який заразив понад 500 людей і де він зараз перебуває. Водночас президент оголосив про посилення карантину та заборону на масові зібрання в країні. Також закриті заклади освіти та магазини.

Зверніть увагу! Станом на 11 травня в Гані зафіксували близько 4 700 осіб. 22 пацієнти померли. Водночас 494 одужали.

Що відомо про поширення коронавірусу в Африці

Наразі в Африці виявили понад 30 тисячу випадків захворювання на коронавірус, а кількість смертей зросла до 1 500.

У ВООЗ заявили, що впродовж трьох – шести місяців в Африці може бути 10 мільйонів випадків коронавірусної хвороби, якщо поширення інфекції не зупинять.

Дослідники також застерегли, що вірус небезпечний для жителів Африки ще й тому, що багато місцевих жителів мають супутні захворювань, такі як ВІЛ, а також серед населення є проблема недоїдання.

Алжир має найбільшу кількість смертей від коронавірусу в Африці, там померли 425 людей. Тестування не проводять по всій Африці, що ускладнює отримання повної картини поширення вірусу.

Де розташована Гана на мапі Африки: