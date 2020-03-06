Мужчина в маршрутке разбил девушке нос за замечание: видео
В Киеве в пригородной маршрутке мужчина ударил девушку в лицо и разбил ей нос.
Инцидент произошел на Лесном массиве в Киеве в маршрутке №706, сообщает телеграмм-канал "Киев Сейчас".
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Пассажирка попросила мужчину не хамить, в ответ агрессивный мужчина напал на нее.
Потерпевшей вызвали скорую, а мужчину пытались задержать до приезда полиции.
Смотрите видео: как агрессивный мужчина напал на девушку
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