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      Мужчина в маршрутке разбил девушке нос за замечание: видео

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      В Киеве в пригородной маршрутке мужчина ударил девушку в лицо и разбил ей нос.

      Инцидент произошел на Лесном массиве в Киеве в маршрутке №706, сообщает телеграмм-канал "Киев Сейчас".

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      Пассажирка попросила мужчину не хамить, в ответ агрессивный мужчина напал на нее.

      Потерпевшей вызвали скорую, а мужчину пытались задержать до приезда полиции.

      Смотрите видео: как агрессивный мужчина напал на девушку

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Новости Киева Криминальные новости
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