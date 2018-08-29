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Мужчинам, имеющим детей, хотят сократить рабочий день

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Родителям могут позволить работать неполный рабочий день
Родителям могут позволить работать неполный рабочий день / Фото из открытых источников

В среду, 29 августа, правительство одобрило проект Министерства социальной политики о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно объединения семейных и трудовых обязанностей.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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"На заседании Правительства принято решение одобрить разработанный Министерством социальной политики проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей)". Проект нормативного акта создан с целью обеспечения социальных гарантий всем работникам без дискриминации по признаку пола", – отметили в сообщении.

В частности, речь идет об изменениях в Кодекс законов о труде Украины и Законе Украины "Об отпусках". На отца также будет распространяться право работать на условиях неполного рабочего времени или на сокращенную продолжительность рабочего времени за счет работодателя.

Реализация таких норм будет способствовать обеспечению равных условий и возможностей для выполнения реализации родителями своих обязанностей по воспитанию детей и уходу за ними. С этой целью нормы законодательства о труде приводятся в соответствие с нормами Семейного кодекса Украины, Закона Украины "Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин" с учетом их адаптации к законодательству и стандартам Европейского Союза в социально-трудовой сфере,
– добавили в министерстве.

Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Министерство социальной политики
Источник: 24 канал
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