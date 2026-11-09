Стычка на Петропавловской Борщаговке: появились новые подозреваемые по делу

Им оказался 22-летний парень. Об этом сообщили в Киевской областной прокуратуре.

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Что известно о деле?

В понедельник, 9 ноября, правоохранители задержали еще одного фигуранта стычки в Киевской области, которая произошла 2 ноября. Мужчине, толкавшему автобус НГУ в Петропавловской Борщаговке, объявили подозрение по части 1 статьи 114-1 УКУ, в которой говорится о препятствовании деятельности военных.

По данным следствия, в Петропавловской Борщаговке Бучанского района он призвал собравшихся опрокинуть автобус Нацгвардии, в котором находились военнослужащие. Кроме того, вместе с другими лицами он расшатывал транспорт и бил ногами по кузову.

Правоохранители отмечают, что блокировка въездов и выездов с территории подразделения ограничила движение транспорта и усложнила выполнение задач военнослужащими. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 66 тысяч гривен.

Отметим, что в пятницу, 6 ноября, суд избрал меру пресечения еще одной фигурантке столкновения в Петропавловской Борщаговке Валерии Ладыце. Следствие установило, что она также толкала служебный автобус Национальной гвардии Украины и подстрекала толпу его опрокинуть.