О разоблачении и оглашении подозрения работавшему на врага винниччанину Служба Безопасности сообщила в среду, 22 февраля. Также был заблокирован канал, специализировавшийся на "рекрутинге" бывших узников в ряды российского ЧВК "Вагнера".
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Задержанный предлагал награду за вступление в батальон "Вагнера"
Известно, что за вступление в российскую ЧВК и участие в боевых действиях против ВСУ злоумышленник предлагал денежное вознаграждение в размере от 2 до 4 тысяч долларов в месяц.
По данным следствия, агентом россиян оказался местный рецидивист, который 15 лет провел за решеткой за разбой и групповое изнасилование,
– написали в пресс-службе СБУ.
В то же время там констатировали, что именно из-за связей винничанина в криминальной среде, в частности России, на него вышел представитель группировки "Вагнера", который предложил ему сотрудничество.
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Заметим, что во время обыска имения злоумышленника правоохранители обнаружили мобильные телефоны и технику, на которых есть его переписка с "вагнеровцем".
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В Офисе Генерального прокурора также написали, что среди согласившихся вступить в ряды "Вагнера" был винничанин, ранее отбывавший заключение вместе с задержанным вербовщиком.
Подозрение священнослужителю Черкасской области
Вспомним, что недавно на Черкасщине СБУ сообщила о подозрении руководителю епархии УПЦ Московского патриархата. Известно, что митрополит распространял призывы, нарушающие равноправие граждан в зависимости от расовой, национальной, региональной принадлежности и убеждений. Ему грозит штраф либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо до трех лет тюрьмы.