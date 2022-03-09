Мужчины получили российские паспорта в консульстве страны-агрессора в предвоенное время. Об этом сообщили 9 марта.

Интересно Кулеба встретится с Лавровым 10 марта

Украинцы-мужчины, получив паспорт России, не отказывались от украинского гражданства.

ГБР совместно с Госпогранслужбой выявили системные попытки мужчинами призывного возраста пересечь границу Украины в ЕС по недавно выданным паспортам граждан РФ,

– говорится в сообщении.

Поскольку во время военного положения выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничен, то некоторые из них прибегают ко всем возможным методам.

Такие случаи ГБР и ГПСУ легко определяют. Работники допрашивают злоумышленников, в том числе с помощью полиграфа.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!