Мужчины устроили стрельбу в отеле на Закарпатье: есть раненый

Ночью 30 августа на Закарпатье в отеле возник конфликт между 26-летним и 29-летним жителями соседней области. В результате этого они устроили стрельбу из небоевых пистолетов.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.

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Как отметили правоохранители, в полицию Хуста поступило сообщение о стрельбе из неизвестного оружия в одном из гостиничных заведений города.

В ходе конфликтной ситуации, 26-летний и 29-летний жители соседней области использовали свои зарегистрированные небоевые пистолеты. В результате хулиганских действий, один из мужчин получил пулевое ранение и был госпитализирован в больницу,

– рассказали сотрудники полиции.

Известно, что сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство с применением оружия). 29-летнего фигуранта инцидента задержали. Следствие по делу продолжается.

Напомним, 28 августа в Одессе девушка, которая находилась в неадекватном состоянии, устроила стрельбу возле ресторана "МакДональдс". Из-за состояния девушки ее пришлось госпитализировать, пострадавших нет.