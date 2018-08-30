Мужчины устроили стрельбу в отеле на Закарпатье: есть раненый
Ночью 30 августа на Закарпатье в отеле возник конфликт между 26-летним и 29-летним жителями соседней области. В результате этого они устроили стрельбу из небоевых пистолетов.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатской области.
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Как отметили правоохранители, в полицию Хуста поступило сообщение о стрельбе из неизвестного оружия в одном из гостиничных заведений города.
В ходе конфликтной ситуации, 26-летний и 29-летний жители соседней области использовали свои зарегистрированные небоевые пистолеты. В результате хулиганских действий, один из мужчин получил пулевое ранение и был госпитализирован в больницу,
– рассказали сотрудники полиции.
Известно, что сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Следователи открыли уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство с применением оружия). 29-летнего фигуранта инцидента задержали. Следствие по делу продолжается.
Напомним, 28 августа в Одессе девушка, которая находилась в неадекватном состоянии, устроила стрельбу возле ресторана "МакДональдс". Из-за состояния девушки ее пришлось госпитализировать, пострадавших нет.
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