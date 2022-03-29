Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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По его словам, в МВД не знают, это информационный "вброс".

Такое себе фотографирования Кадырова происходит в кабинетах, в каких-то закрытых помещением, как и в прошлый раз – когда он якобы был под Киевом,

– сказал Денисенко.

Почему распространяют слухи о приезде Кадырова

Если говорить о том, для чего это делается, то Вадим Денисенко назвал две причины:

С одной стороны – они искренне считают, что это заявление Кадырова может навести ужас на украинцев, это некое психологическое давление.

С другой стороны – надо понимать, что в росЗМІ возникло много военных блогеров или воинов-кадыровцев, которым надо показать Кадырову и всем россиянам, что чеченцы еще и воюют.

По мнению советника министра МВД, это лишь слухи. "Чего-то большего здесь по состоянию на сейчас нет", – добавил Денисенко.

Вадим Денисенко о "приезде" Кадырова и начале Большой игры Путина:

К слову, ранее уже была информация, что Кадыров 13 марта находился на Киевщине. На следующий день он говорил, что был в Гостомеле. Однако, доказательств того, что он приезжал в Украину, не было.

Однако его знатно потроллили украинские политики, в частности, советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Он пошутил с недолідера и предложил ему в комментариях к одному из своих сообщений таки "постучать".

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