Только за I квартал 2021 года патрульная полиция зафиксировала 29 076 случаев вождения в нетрезвом состоянии. Это несмотря на то, что с марта в Украине действуют новые штрафы за нарушение правил дорожного движения. Согласно им значительно увеличено наказание за пьяное вождение.

В МВД рассказали, что уже с 17 марта – времени действия новых ПДД – поймали 4690 человек, севших за руль нетрезвыми. Каждый из них будет обязан уплатить немалую сумму – 17 тысяч гривен.

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Это в том случае, если водителя на таком правонарушении поймали впервые в течение года. Кроме этого, правонарушителя лишат права управлять автомобилем в течение одного года.

Интересно! За I квартал 2020 года полиция остановила лишь на чуть большее количество нетрезвых водителей – 29 622.

Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

Отметим, что согласно новым ПДД за первое нарушение за вождение в нетрезвом состоянии придется заплатить 17 000 гривен штрафа. За повторное уже вдвое больше – 34 000 гривен, а также водителя лишат права управлять автомобилем в течение 3 лет. Также в этом случае возможен даже админарест и изъятие автомобиля.

При третьем нарушении штраф составит 51 тысячу гривен, за руль не удастся сесть уже 10 лет, авто конфискуют. Есть вариант и административного ареста.



Какие штрафы предусмотрены за вождение в нетрезвом состоянии / Инфографика 24 канала