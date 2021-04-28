Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении 3 экс-сотрудников департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Украины. Их подозревают в содействии в вооружении правоохранителей российскими гранатами, которые они применяли против майдановцев.

ГБР завершило расследование в отношении 2 действующих должностных лиц руководящего состава центрального органа управления Нацполиции и 1 бывшего милиционера.

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Чиновники разрешили использовать российские гранаты

По данным следствия, подозреваемые, с целью препятствования массовым протестам, которые проходили в январе – феврале 2014 года в Киеве, незаконно разработали проекты изменений в нормативные акты Кабинета Министров. Это позволило правоохранителям применять светошумовые, газовые и дымовые гранаты российского производства.

Незаконную поставку в Украину более 13 тысяч таких спецсредств обеспечило экс-руководство МВД Украины.

Сотрудники департамента общественной безопасности МВД составили ряд служебных документов, на основании которых гранаты российского производства выдали личному составу работников органов внутренних дел. Правоохранители применили их 18 и 19 февраля 2014 года в отношении митингующих. Тогда пострадали 86 человек: тяжелые телесные повреждения получили 17 человек, средней тяжести – 23, легкие – 45 человек, один человек погиб.

Также подозреваемые разработали проекты изменений, которые позволяли использовать водометы при температуре воздуха ниже нуля и временно ограничивать движение транспорта и доступ граждан к отдельным местностям и объектам по решению руководителя органа внутренних дел.

22 января 2014 года эти изменения, нарушая законодательство, одобрило правительство. Через несколько месяцев суд признал их незаконными и отменил.

Один из подозреваемых предоставлял премии "Беркуту"

Кроме этого, одного из правоохранителей подозревают в пособничестве в предоставлении 45 миллионов гривен в виде поощрений и премий от руководства МВД работникам спецподразделения "Беркут" за их активное участие в препятствовании акциям протеста.

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В чем подозревают чиновников

в совершении в составе организованной группы пособничества незаконному препятствованию проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом с применением физического насилия;

пособничестве превышению сотрудниками правоохранительных органов власти, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств;

пособничестве причинению умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц.

Следствие завершили, стороне защиты и потерпевшим открыли материалы уголовного производства для ознакомления.