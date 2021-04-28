МВД разрешило милиции применять российские гранаты против майдановцев: расследование завершили
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении 3 экс-сотрудников департамента общественной безопасности Министерства внутренних дел Украины. Их подозревают в содействии в вооружении правоохранителей российскими гранатами, которые они применяли против майдановцев.
Источник:Офис генпрокурора
ГБР завершило расследование в отношении 2 действующих должностных лиц руководящего состава центрального органа управления Нацполиции и 1 бывшего милиционера.
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Чиновники разрешили использовать российские гранаты
По данным следствия, подозреваемые, с целью препятствования массовым протестам, которые проходили в январе – феврале 2014 года в Киеве, незаконно разработали проекты изменений в нормативные акты Кабинета Министров. Это позволило правоохранителям применять светошумовые, газовые и дымовые гранаты российского производства.
Незаконную поставку в Украину более 13 тысяч таких спецсредств обеспечило экс-руководство МВД Украины.
Сотрудники департамента общественной безопасности МВД составили ряд служебных документов, на основании которых гранаты российского производства выдали личному составу работников органов внутренних дел. Правоохранители применили их 18 и 19 февраля 2014 года в отношении митингующих. Тогда пострадали 86 человек: тяжелые телесные повреждения получили 17 человек, средней тяжести – 23, легкие – 45 человек, один человек погиб.
Также подозреваемые разработали проекты изменений, которые позволяли использовать водометы при температуре воздуха ниже нуля и временно ограничивать движение транспорта и доступ граждан к отдельным местностям и объектам по решению руководителя органа внутренних дел.
22 января 2014 года эти изменения, нарушая законодательство, одобрило правительство. Через несколько месяцев суд признал их незаконными и отменил.
Один из подозреваемых предоставлял премии "Беркуту"
Кроме этого, одного из правоохранителей подозревают в пособничестве в предоставлении 45 миллионов гривен в виде поощрений и премий от руководства МВД работникам спецподразделения "Беркут" за их активное участие в препятствовании акциям протеста.
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В чем подозревают чиновников
- в совершении в составе организованной группы пособничества незаконному препятствованию проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом с применением физического насилия;
- пособничестве превышению сотрудниками правоохранительных органов власти, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств;
- пособничестве причинению умышленного тяжкого телесного повреждения с целью запугивания потерпевшего и других лиц.
Следствие завершили, стороне защиты и потерпевшим открыли материалы уголовного производства для ознакомления.
Что такое "дело Майдана"Все преступления, совершенные во время Революции Достоинства, условно объединенные в одно большое "дело Майдана". Всего в судах слушают почти 86 судебных дел в отношении 176 человек. Уже привлекли к ответственности 343 человека (34 чиновника, 185 силовиков, 16 прокуроров, 14 судей и 70 гражданских).
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