Об этом сообщает Управление связей с общественностью МВД Украины.

По словам правоохранителей, заявление от 1+1 поступило в сентябре 2011 года. Тогда, как дело против Ex.ua возбудили еще в июле прошлого года.

"Министерство внутренних дел Украины отмечает, что обращение телеканала о нарушении авторского и смежных прав на фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой" поступило уже в процессе расследования уголовного дела, что не меняет самого факта противоправной деятельности веб-ресурса "EX.UA". Следствие по уголовному делу по данному факту продолжается", - говорится в сообщении министерства.

Как известно, 31 января милиция закрыла ресурс Ex.ua по обвинению в нарушении авторских прав.

В знак протеста недовольные пользователи начали блокирование сайтов властных структур, среди которых и сайт министерства внутренних дел.

Милиция сообщила, что компания Ex.ua нанесла ущерб на 180 тысяч гривен в результате нарушения авторских прав.

Несколько компаний, которых правоохранители назвали инициаторами закрытия ресурса, заявили, что они только подали жалобы, но закрывать Ex.ua не просили.

Юристы Ex.ua сообщили, что им удалось разблокировать домен компании, и сейчас они добиваются возвращения серверов. Также они отметили, что никакие обвинения компании до сих пор не предъявлены.

