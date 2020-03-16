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      МВФ готов предоставить 1 триллион долларов странам, пострадавшим от коронавируса

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      Международный валютный фонд готов мобилизовать 1 триллион долларов для помощи странам охваченным Сovid-19. Деньги, прежде всего, поступят развивающимся странам и странам-членам с низкими доходами под нулевую ставку.

      Сейчас в Международном валютном фонде заключено около 40 соглашений на общую сумму около 200 миллиардов долларов. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Еще 20 стран проявили интерес в кредитных ресурсах, эти запросы – на рассмотрении.

      К теме Из-за коронавируса 50 миллионов людей могут потерять работу: исследование

      Еще 50 миллиардов долларов МВФ может предоставить развивающимся странам и пострадавших от вспышки коронавируса. К этим странам относится и Украина. До 10 миллиардов в американской валюте могут получить страны-члены с низкими доходами под нулевую ставку.

      Коронавирус в мире:

      • По состоянию на 16 марта в мире зарегистрировано более 174 тысяч случаев заражения коронавируса.
      • Больше всего инфицированных – в Китае и Италии.
      • В десятку наиболее пораженных Covid-19 также входят Иран, Южная Корея, Испания. Германия, Франция, США, Швейцария и Норвегия.
      • Чтобы ограничить распространение инфекции, ряд стран уже ввели ряд ограничительных мер – перекрыли границы, остановили авиасообщение и объявили режим чрезвычайного положения.
      • В Украине зарегистрировано 5 случаев заболевания коронавируса: четыре – в Черновицкой области, один – в Житомирской. Женщина на Житомирщине умерла.

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      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус Covid-19 МВФ
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