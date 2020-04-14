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      МВФ прогнозирует падение ВВП Украины на 7,7% из-за коронавируса

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      МВФ прогнозує падіння ВВП України через коронавірус / Слово і діло

      Международный валютный фонд ожидает спада ВВП в Украине в 2020 году на 7,7%. Об этом свидетельствуют данные доклада "Перспективы мировой экономики", опубликованные МВФ.

      Причина скорочення ВВП України – пандемія коронавірусу у світі, через що наша країна "постає перед кризою у сфері охорони здоров'я, серйозним шоком для попиту на зовнішніх ринках, різким погіршенням глобальних фінансових умов і падінням цін на сировину".

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      Окрім падіння ВВП на 7,7%, в Україні також очікується що індекс споживчих цін опуститься з позначки 7,9 за результатами минулого року до 4,5. При цьому рівень безробіття в Україні збільшиться до 10,1% у 2020 році.

      Важливо! Верховна Рада прийняла зміни до державного бюджету на 2020 рікУ змінах до держбюджету доходи зменшили на 119,7 мільярда гривень, або -11%, і тепер вони становитимуть 975,8 мільярда гривень. Водночас видатки держбюджету збільшили на 82,4 мільярда гривень (+7%). Зокрема передбачають, що цього року ВВП впаде на 3,9%. Раніше передбачали ріст у 3,7%. Очікують інфляцію 8,7% та зростання рівня безробіття до 9,4%. У попередньому бюджеті-2020 гривня була закладена на рівні 27 до долара. В новому бюджеті – 29,5 за долар.

      Однак вже у 2021 році слід очікувати покращення ситуації. ВВП має зрости на 3,6%, рівень безробіття опуститься до 9,3%, а індекс споживчих цін підніметься до 7,2.


      Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Не дуже позитивні прогнози й щодо світової економіки. Скорочення ВВП у світі очікується на рівні 3%. Це більше, аніж під час фінансової кризи 2008-2009 років. За умови, що пандемія коронавірусу піде на спад в другій половині 2020 року, а держави сприятимуть економічному зростанню, то ріст світової економіки у 2021 році очікується на рівні 5,8%.

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      В Європі в прогнозі падіння ВВП на рівні 6,6%. Та вже у 2021 році – зростання на 4,5%

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Новости Украины Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине МВФ ВВП
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