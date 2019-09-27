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      МВФ выдвинула Украине ключевые условия

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      Миссия МВФ завершила работу в Киеве
      Миссия МВФ завершила работу в Киеве / csis.org

      Борьба с коррупцией и судебная реформа являются одними из основных условий для экономического роста Украины. Кроме того, чтобы достичь уровня соседних европейских стран, Украине следует усилить конкуренцию, открыть рынки и снизить влияние олигархов в экономике.

      Об этом говорится в заявлении главы миссии Международного валютного фонда Рона ван Родена по итогам двухнедельной работы в Киеве.

      Важно: Миссия МВФ завершила работу в Украине и готовит новую программу кредитования

      По словам ван Родена, экономический рост в Украине сдерживают следующие факторы:

      • слабая бизнес-среда;
      • недостатки в законодательной системе;
      • сквозная коррупция;
      • доминирование неэффективных государственных предприятий или олигархов в крупных отраслях экономики.

      В отчете миссии МВФ говорится, что низкое качество правовой институциональной системы и плохие условия для бизнеса сдерживают привлечение прямых иностранных инвестиций в Украину.

      Читайте также: Миссия МВФ в Украине: что нужно знать о работе с Фондом и его кредитах

      "Подъем экономики на путь более высокого роста также требует ускорения структурных реформ. Это включает в себя прежде всего твердое установление верховенства права, в том числе с помощью судебной реформы, и решительное противодействие коррупции. Не менее важно усилить конкуренцию и открыть рынки, особенно в энергетическом и сельскохозяйственном секторах, а также снизить роль государства и олигархов в экономике", – говорится в документе.

      Рон ван Роден отметил, что украинская власть и впредь должна сосредотачиваться на поддержке макроэкономической стабильности. Он выделил несколько ключевых факторов, которые помогут Украине достичь экономического роста:

      • судебная реформа;
      • реформы в поддержку перехода Украины к полноценной рыночной экономики;
      • рассудительная фиксальных политика для обеспечения приемлемого уровня долга;
      • повышение эффективности и результативности государственных расходов, в том числе в сфере образования и здравоохранения;
      • четко направленная ​​адресная система социальной защиты для уязвимых групп населения;
      • денежно-кредитная политика, направленная на снижение инфляции;
      • гибкий обменный курс и накопление резервов;
      • защита финансовой стабильности;
      • усиление финансового посредничества и минимизация потерь от ликвидации банков для налогоплательщиков;
      • обеспечение независимости Нацбанка.

      Читайте также: Избран новый глава МВФ: что о ней известно

      Зачем Украине транш МВФ?
      Украинская власть и Международный валютный фонд проводят переговоры о возможности предоставления нового кредитования Украине в размере до 5 миллиардов долларов. Новая программа может заменить предыдущую краткосрочную программу кредитования Stand By, чтобы помочь Украине преодолеть сложный период президентских и парламентских выборов.

      2019 год – один из худших с точки зрения погашения обязательств правительства, в частности, перед международными кредиторами. До конца года Украина должна выплатить около 4,6 миллиарда долларов, из которых 1,7 миллиарда долларов – в сентябре. Кроме того, есть еще проценты – это тоже немалая сумма, которая приближается к миллиарду. Без посторонней помощи стране будет очень сложно. В МВФ деньги можно занять на наиболее выгодных условиях, бонусом получив также реформы, которые помогут экономике лучше работать.

      Как работают транши МВФ: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины МВФ Транш МВФ
      Источник: 24 канал
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