Об этом он рассказал во время всеукраинского телемарафона на канале "Рада".

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Министр подчеркнул, что Верховная Рада уже приняла необходимые нормативные акты, МВД издало приказ об обеспечении гражданских лиц оружием.

Это будет осуществляться через Национальную полицию, а самое первое оружие получат участники территориальной обороны.

Те, кто меня сейчас слышат – организовывайтесь, определяйте военное командование и получайте оружие. Занимайтесь обороной собственных сел и городов,

– призвал министр внутренних дел.

Как только началась война, президент Владимир Зеленский отметил, что, кроме ВСУ, наше население – это тоже серьезная армия. По его словам, оружие для защиты Украины будут выдавать всем способным.

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