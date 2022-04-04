Денис Шмыгаль заявил, что в тех регионах и городах, которые временно контролируют российские оккупанты, существуют проблемы с пенсиями. В частности, речь идет о Херсоне, Бердянске и др.

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Глава правительства о выплате пенсий

Шмыгаль объяснил, что там, где есть возможность переслать деньги на карту ситуация самая простая. Ведь, у человека есть карта, куда он может получить средства от государства. Однако противоположная ситуация возникает, когда у людей либо отсутствуют карточки, либо когда они получали пенсию через Укрпочту.

Глава правительства добавил, что они стараются доставлять наличные в оккупированные города и городки. Это же касается населенных пунктов, которые находятся в оперативном окружении.

Мы делаем все возможное, чтобы помочь нашим людям,

– подчеркнул Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что люди, которые выполняют эту работу, сталкиваются с огромными сложностями и рисками. По словам премьер-министра, открыто делать это пока нет возможности, поэтому они реализуют свои обязанности через неофициальные закрытые пути.

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